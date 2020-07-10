Из-за лесных пожаров в Северодонецке загорелась городская свалка

В Северодонецке Луганской области пожарные городского управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов, однако их сил недостаточно для ликвидации возгорания на такой большой площади, сообщили в горсовете.

Лесной пожар в Луганской области вызвал возгорание бытовых отходов на полигоне твердых бытовых отходов в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"В целом полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды 500 м³, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой. Однако верховой лесной пожар был слишком мощный, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. После возвращения рабочие увидели, что ТБО загорелись на значительной площади полигона", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные Северодонецкого управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, однако их сил недостаточно для ликвидации возгорания на такой большой площади, отметили в горсовете.

Кроме того, продолжающееся горение исключает возможность вывоза мусора из города.

Городские власти обратились к главе Луганской областной госадминистрации Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в ликвидации пожара.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибли пять человек.

Пожар уничтожил 24 жилых дома, повреждено 35, рассказали в Луганской областной государственной администрации.

К 17.40 9 июля пожар удалось локализовать.