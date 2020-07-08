Шахов: Если в Украине горит лес – значит, кому-то выгодно скрыть его вырубку, уверен, что и пожар в Луганской области не без преступного умысла

Лес в Луганской области загорелся именно тогда, когда туда выехала на проверку временная следственная комиссия, это слишком поразительное совпадение, заявил народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов.

Сергей Шахов: Лично я в такие совпадения не верю! Фото: Сергій Шахов / Facebook

Лесной пожар в Луганской области вряд ли вспыхнул сам, считает народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов. Об этом он написал 8 июля в своем Facebook.

"Если в Украине горит лес – значит, кому-то выгодно скрыть его вырубку, уверен, что и пожар в Луганской области не без преступного умысла. Слишком поразительное совпадение. Лес загорелся именно тогда, когда туда выехала ВСК на проверку... Лично я в такие совпадения не верю! Дело в том, что на Донбассе процветает вырубка лесов, о чем я неоднократно обращал внимание с трибуны парламента. За этим может стоять областное управление Нацполиции. И чтобы никто не узнал – просто поджигают все", – считает политик.

Шахов добавил, что преступники не учли аномальную жару, из-за которой огонь распространялся очень быстро и вышел за пределы леса.

"Сейчас в Украине полностью отсутствует управление лесами, поэтому до сих пор существует проблема незаконной вырубки. Главное – найти и наказать виновных в этой беде. Независимое расследование возможно только если им займутся правоохранители из Киева – нельзя доверять расследование тем, кто, вероятно, причастен к поджогу. Наша команда круглосуточно работает в зоне пожара, предоставляя всю необходимую помощь пострадавшим. Пятеро погибших, десятки раненых, более 100 сгоревших домов, сожжены села, пожарные из разных уголков Украины. Кто будет отвечать?" – отметил он.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По данным ГСЧС на утро 8 июля, отдельные очаги горения лесных массивов наблюдаются возле этих трех сел. Спасатели эвакуировали 30 жителей Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро", еще 30 человек отселили. В Смоляниново 23 жилых дома сгорели, а 36 повреждены огнем, в "Волчьем озере" огонь уничтожил 80 дачных домов.

В Луганской облагосадминистрации заявляли, что не могли привлечь к тушению пожаров авиацию из-за того, что боевики отказались предоставить гарантии безопасности.

По предварительным данным, озвученным президентом Владимиром Зеленским, в результате пожаров погибли пять человек.