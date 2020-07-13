Рада ввела государственный сбор за вылет пассажиров. Эксперты говорят, что некоторые авиабилеты могут подорожать

Верховная Рада внесла изменения в Воздушный кодекс и ввела государственный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого пассажира и коммерческий груз. Авиационный юрист Андрей Гук считает, что это решение может привести к подорожанию билетов украинских авиакомпаний.

На внеочередном заседании 13 июля Верховная Рада внесла изменения в Воздушный кодекс, которыми ввела государственный сбор за вылет пассажиров, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соответствующий проект закона №2424 во втором чтении поддержали 256 депутатов. Законопроект приняли без обсуждения. Его подала в парламент группа депутатов от "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Голосу" и "Батьківщини". В первом чтении законопроект приняли 19 мая.

Законопроект предлагает дополнить Воздушный кодекс Украины статьей об особенностях взимания и ставки государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины, и государственной пошлины за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорты Украины.

Документ устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира во время воздушных перевозок в пределах Украины в размере $0,5, на международных рейсах – в размере $2, за каждую тонну груза в пределах Украины – в размере $2,5, во время международных перевозок из/в Украину – в размере $10.

В проекте закона сказано, что государственный авиационный сбор будут взимать с авиаперевозчиков.

При этом авиаперевозчики будут освобождены от сбора в ряде случаев, например: при перевозке высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозке гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета Министров; перевозке детей до двух лет.

В пояснительной записке к законопроекту (.docx) сказано, что сейчас перечень, размер и порядок уплаты государственных пошлин, а также порядок использования средств Государственного специализированного фонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность регламентируется постановлением Кабинета Министров. Но, как сказано в решении Конституционного Суда по делу №1-21/2009, общегосударственные налоги и сборы относятся к законодательным полномочиям Верховной Рады.

Авторы законопроекта отметили, что неоднозначное толкование субъектами авиационной деятельности норм действующего законодательства Украины приводит к многочисленным судебным спорам и нестабильности функционирования Государственного специализированного фонда.

"Законопроект соответствует международной практике, в том числе опыту ведущих государств мира (Испании, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Китая, Австралии, Узбекистана и других), и учитывает политику Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросу налогообложения в сфере международного воздушного транспорта (Doc 8632), что подтвердилось, в частности, результатами аудитов, проведенных этой международной организацией", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авиационный юрист Андрей Гук сообщил Avianews, что международные авиакомпании, которые летают в Украину, уже включают аналог сбора в цену билета отдельной строкой под обозначением UD. В то же время в случае с национальными перевозчиками, например с МАУ, билеты могут подорожать на $0,5–2, поскольку авиакомпания сейчас не учитывает сбор в цене билета.