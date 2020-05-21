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В Украине хотят ввести сбор за вылет авиапассажиров

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении государственного сбора за вылет из аэропортов Украины. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что закон поставит точку в судебных спорах с авиаперевозчиками.

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Ставку авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, хотят установить в размере $0,5, на международных рейсах $2
Ставку авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, хотят установить в размере $0,5, на международных рейсах – $2
Фото: pixabay.com

Парламент Украины 19 мая принял в первом чтении законопроект №2424, который предусматривает введение государственного сбора с авиаперевозчиков за каждого пассажира, который вылетает из страны, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в Украину. Об этом сообщил сайт Верховной Рады.

За принятие законопроекта проголосовало 237 депутатов, 10 – против, воздержались 54, не голосовали 50.

Законопроект разработан для усовершенствования механизма взимания сборов с авиакомпаний и соответствует международной практике ведущих стран мира, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай и другие, отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Законодатели предлагают ввести ставку авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере $0,5, на международных рейсах – $2. За каждую тонну груза в пределах Украины сбор составит $2,5, для международных перевозок из/в Украину  $10.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что этот закон позволит установить одинаковые правила для всех авиаперевозчиков.

"Законопроект №2424 устанавливает одинаковые для всех правила взимания государственных пошлин в авиации. За каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибываемого в аэропорт Украины. Наконец устранены пробелы, которые провоцировали многочисленные судебные споры в пользу отдельных перевозчиков", – написал Криклий в Facebook.

https://www.facebook.com/vladyslav.kryklii/posts/3014641361959049

Аналог такого сбора в Украине уже существует. В 2015 году между МАУ и государством возник спор по вопросу его оплаты. В МАУ считали, что сбор должен быть зафиксирован на законодательном уровне, а не определен решением правительства. В результате авиакомпания перестала его платить и инициировала судебные споры, которые длятся до сих пор, отмечает Аvianews.

Теги: Украина, аэропорт, авиация, Владислав Криклий, пассажиры
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