Нацбанк переводит сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить – нардеп

По трудовому контракту уволить человека гораздо труднее, нужна веская причина, поэтому Нацбанк переводит всех своих сотрудников на эту форму контракта, отмечает нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

НБУ остался без главы 3 июля, когда с этой должности был уволен Яков Смолий Фото: depositphotos.com

По решению правления Национального банка Украины и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова переводит всех сотрудников учреждения на трудовой контракт, чтобы новый глава не смог их уволить. Об этом 13 июля в Facebook написала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"По трудовому контракту уволить человека гораздо труднее, нужна веская причина: смерть или доказанный в суде приговор. Или выплатить ему серьезную компенсацию. То есть увольнение всех, кто останется после [бывшего главы НБУ Якова] Смолия и Рожковой будет стоить государству дороже, чем их пожизненное содержание", – написала она.

Первый замглавы Нацбанка Рожкова исполняет обязанности председателя НБУ с 3 июля, когда с этой должности был уволен Яков Смолий.

Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Президент Зеленский заявлял, что уже провел консультации с представителями государственных и коммерческих банков Украины, а также с правлением НБУ, сформировав три списка кандидатов на пост главы Нацбанка.