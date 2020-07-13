И.о. главы НБУ: Запуск печатного станка – одна из красных линий, которую мы не готовы перейти

Необоснованная эмиссия спровоцирует обесценивание сбережений граждан Украины, отметила и.о. главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Нынешнее правление Национального банка Украины не согласится на проведение необоснованной эмиссии гривны. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила и.о. председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Для команды НБУ запуск печатного станка – это одна из "красных линий", которую мы никогда не будем готовы перейти. Это противоречит всему, что мы делали до этого в течение шести лет. Наша задача – защитить граждан от обесценивания их сбережений, а не подвергнуть их инфляционному налогу", – подчеркнула она.

Рожкова пояснила, что Нацбанк проводит эмиссию, когда "выкупает валюту на рынке (только за прошлый год эта сумма составила эквивалент $8 млрд), выдает банкам рефинансирование, перечисляет свою прибыль в госбюджет". "Такие операции являются рыночными и не приносят экономике вреда", – заявила и.о. главы НБУ.

Первый замглавы Нацбанка Рожкова исполняет обязанности председателя НБУ с 3 июля, когда с этой должности был уволен Яков Смолий.