ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

И.о. главы НБУ: Запуск печатного станка – одна из красных линий, которую мы не готовы перейти

Необоснованная эмиссия спровоцирует обесценивание сбережений граждан Украины, отметила и.о. главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рожкова выступила против использования эмиссии для покрытия дефицита госбюджета
Рожкова выступила против использования эмиссии для покрытия дефицита госбюджета
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Нынешнее правление Национального банка Украины не согласится на проведение необоснованной эмиссии гривны. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила и.о. председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Для команды НБУ запуск печатного станка – это одна из "красных линий", которую мы никогда не будем готовы перейти. Это противоречит всему, что мы делали до этого в течение шести лет. Наша задача – защитить граждан от обесценивания их сбережений, а не подвергнуть их инфляционному налогу", – подчеркнула она.

Рожкова пояснила, что Нацбанк проводит эмиссию, когда "выкупает валюту на рынке (только за прошлый год эта сумма составила эквивалент $8 млрд), выдает банкам рефинансирование, перечисляет свою прибыль в госбюджет". "Такие операции являются рыночными и не приносят экономике вреда", – заявила и.о. главы НБУ.

Первый замглавы Нацбанка Рожкова исполняет обязанности председателя НБУ с 3 июля, когда с этой должности был уволен Яков Смолий.

Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике. Среди таких требований Смолий называл необоснованную эмиссию.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он, выступая в Раде перед голосованием за отставку.

До этого с предложением использовать эмиссию для покрытия дефицита бюджета выступала, в частности, нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

"У нас есть два варианта выхода [из кризиса]: первый предлагают ведущие экономисты мира – это эмиссия. Эти механизмы уже начали использовать такие страны, как США, Великобритания, Венгрия. […] Что можно сделать уже сегодня, если действовать в интересах украинского бизнеса и граждан? Раздать по 3 тыс. грн каждому украинцу, выдать бесплатные кредиты малому и среднему бизнесу, дофинансировать жилищное строительство, строительство дорог и крупные инфраструктурные проекты", – говорила депутат.

Теги: Украина, инфляция, госбюджет, НБУ, экономика, Нацбанк, Екатерина Рожкова, эмиссия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский обвинил Канделаки в нанесении ему вреда с помощью колдовства вуду
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский обвинил Канделаки в нанесении ему вреда с помощью колдовства вуду
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
"Вернись, Андрей". В сети обнародовали выступление 46-летнего Губина в караоке-баре. Видео
"Вернись, Андрей". В сети обнародовали выступление 46-летнего Губина в караоке-баре. Видео
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
"Передоз милоты". Loboda показала младшую дочь
"Передоз милоты". Loboda показала младшую дочь
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"От концов к середине". Фреймут показала, как правильно есть кукурузу
"От концов к середине". Фреймут показала, как правильно есть кукурузу
"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера
"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера
"А с женой почему нет такой фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой
"А с женой почему нет такой фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
"Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS