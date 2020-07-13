Эпоха высоких ставок по депозитам осталась в прошлом – и.о. главы НБУ

Украинцы привыкли к высоким ставкам по депозитам, однако ставок на уровне 25% уже не будет, заявила и.о. главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Ставки по депозитам в Украине продолжат снижаться. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила первый замглавы, и.о. председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Почему резко упали ставки по валюте? Потому что очень мало направлений вложений валюты сегодня у банков. Очевидно, что кредитовать в валюте можно только тех, у кого есть валютная выручка. Получается, валютные депозиты есть, а размещать их негде. Куда банки их размещают? У них есть возможность вкладываться в валютные [облигации внутреннего госзайма], в бумаги за пределами Украины класса "ААА", но там очень низкие доходности. Деньги лежат на корсчетах в иностранных банках… По евро вообще отрицательная доходность. Естественно, это надо как-то сбалансировать депозитными ставками. Поэтому некоторые банки сегодня уже вводят комиссию для счетов в инвалюте. Они не просто не платят проценты, они говорят людям: "Вы нам платите". Такая тенденция сегодня во всем мире", – отметила она.

По словам Рожковой, украинцы "25 лет жили в мире высоких ставок, и, естественно, граждан беспокоит, что ставки снижаются".

"Мы просим банки аккуратно объяснять клиентам, что эпоха высоких ставок осталась в прошлом. Людям нужно ментально с этим свыкнуться, что ставки не могут и не будут 25%. Сегодня при инфляции около 2% и нашей ставке 6% (речь идет об учетной ставке НБУ. – "ГОРДОН") ставка по депозиту 8% - это уже хорошо. Мы к этому идем", – сказала Рожкова.

Комментируя предложение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко снизить учетную ставку ниже уровня инфляции, и.о. главы НБУ заявила: "Я не видела ни одной процветающей страны и ни одной благополучной экономики, в которой бы экономика работала по указу правительства или по решению парламента. Существуют экономические законы. Все имеет цену. Если ты начинаешь чрезмерно регулировать бизнес (ставки, комиссии и так далее), то он просто перестает работать. Люди несут деньги в банк на депозит, чтобы сохранить свои накопления и защитить их от инфляции. Если инфляция будет высокая, ставки по депозитам будут подниматься в любом случае. Будут расти ставки по депозитам – будут они расти и по кредитам. Рост ставок по кредитам – это точно не путь к возобновлению кредитования".

Первый замглавы Нацбанка Рожкова исполняет обязанности председателя НБУ с 3 июля, когда с этой должности был уволен Яков Смолий.

Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике. Среди таких требований Смолий называл необоснованную эмиссию.