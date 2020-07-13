ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Эпоха высоких ставок по депозитам осталась в прошлом – и.о. главы НБУ

Украинцы привыкли к высоким ставкам по депозитам, однако ставок на уровне 25% уже не будет, заявила и.о. главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Рожкова: Мы 25 лет жили в мире высоких ставок, и, естественно, граждан беспокоит, что ставки снижаются
Рожкова: Мы 25 лет жили в мире высоких ставок, и, естественно, граждан беспокоит, что ставки снижаются
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Ставки по депозитам в Украине продолжат снижаться. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила первый замглавы, и.о. председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Почему резко упали ставки по валюте? Потому что очень мало направлений вложений валюты сегодня у банков. Очевидно, что кредитовать в валюте можно только тех, у кого есть валютная выручка. Получается, валютные депозиты есть, а размещать их негде. Куда банки их размещают? У них есть возможность вкладываться в валютные [облигации внутреннего госзайма], в бумаги за пределами Украины класса "ААА", но там очень низкие доходности. Деньги лежат на корсчетах в иностранных банках… По евро вообще отрицательная доходность. Естественно, это надо как-то сбалансировать депозитными ставками. Поэтому некоторые банки сегодня уже вводят комиссию для счетов в инвалюте. Они не просто не платят проценты, они говорят людям: "Вы нам платите". Такая тенденция сегодня во всем мире", – отметила она.

По словам Рожковой, украинцы "25 лет жили в мире высоких ставок, и, естественно, граждан беспокоит, что ставки снижаются".

"Мы просим банки аккуратно объяснять клиентам, что эпоха высоких ставок осталась в прошлом. Людям нужно ментально с этим свыкнуться, что ставки не могут и не будут 25%. Сегодня при инфляции около 2% и нашей ставке 6% (речь идет об учетной ставке НБУ. – "ГОРДОН") ставка по депозиту 8% - это уже хорошо. Мы к этому идем", – сказала Рожкова.

Комментируя предложение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко снизить учетную ставку ниже уровня инфляции, и.о. главы НБУ заявила: "Я не видела ни одной процветающей страны и ни одной благополучной экономики, в которой бы экономика работала по указу правительства или по решению парламента. Существуют экономические законы. Все имеет цену. Если ты начинаешь чрезмерно регулировать бизнес (ставки, комиссии и так далее), то он просто перестает работать. Люди несут деньги в банк на депозит, чтобы сохранить свои накопления и защитить их от инфляции. Если инфляция будет высокая, ставки по депозитам будут подниматься в любом случае. Будут расти ставки по депозитам – будут они расти и по кредитам. Рост ставок по кредитам – это точно не путь к возобновлению кредитования".

Первый замглавы Нацбанка Рожкова исполняет обязанности председателя НБУ с 3 июля, когда с этой должности был уволен Яков Смолий.

Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике. Среди таких требований Смолий называл необоснованную эмиссию.

Теги: Украина, инфляция, валюта, НБУ, экономика, депозиты, Екатерина Рожкова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский обвинил Канделаки в нанесении ему вреда с помощью колдовства вуду
"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский обвинил Канделаки в нанесении ему вреда с помощью колдовства вуду
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
Белла Хадид позировала в купальнике с бюстгальтером, не покрывающим грудь, и стрингах
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
"Вернись, Андрей". В сети обнародовали выступление 46-летнего Губина в караоке-баре. Видео
"Вернись, Андрей". В сети обнародовали выступление 46-летнего Губина в караоке-баре. Видео
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
"Передоз милоты". Loboda показала младшую дочь
"Передоз милоты". Loboda показала младшую дочь
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"От концов к середине". Фреймут показала, как правильно есть кукурузу
"От концов к середине". Фреймут показала, как правильно есть кукурузу
"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера
"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера
"А с женой почему нет такой фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой
"А с женой почему нет такой фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
"Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS