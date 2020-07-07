Петрашко допускает снижение учетной ставки до уровня ниже инфляции

Министр экономразвития Украины Игорь Петрашко считает, что Нацбанк с опозданием снизил учетную ставку.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Национального банка Украины ниже уровня инфляции. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что нужно дальше снижать учетную ставку. Не вижу проблем, если у нас учетная ставка будет ниже, чем инфляция", – сказал он.

По словам министра, снижение учетной ставки до 6% годовых – положительный шаг для экономики, однако запоздалый.

"Снижение до 6% – хороший шаг, но когда он произошел? Это нужно было делать полгода назад, когда только началась тенденция. У нас падение промышленности произошло в четвертом квартале прошлого года", – отметил чиновник.

Яков Смолий, который был уволен с должности председателя Национального банка Украины 3 июля, называл требование по внеочередному снижению учетной ставки одним из примеров политического давления. Он также говорил, что Петрашко на одном из совещаний предлагал опустить курс гривны и ускорить инфляцию, чтобы эти показатели соответствовали уровню, заложенному в прогноз Минэкономразвития.

От размера учетной ставки зависит процент, под который Национальный банк Украины выдает кредиты коммерческим банкам. Ее снижение удешевляет кредиты для финансовых учреждений, что в свою очередь приводит к снижению процентов по кредитам для населения, а также к снижению доходности по депозитам.