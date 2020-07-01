Нардепы от "Слуги народа" Холодов, Устенко и Качура пришли к Петрашко с требованием решить проблему с неуплатой налогов табачными монополистами

Члены парламентской фракции "Слуга народа" Андрей Холодов, Алексей Устенко и Александр Качура нанесли уже четвертый визит министру экономки Украины Игорю Петрашко, так как его заместитель Светлана Панаиотиди отменила заседание по табачному меморандуму без объяснения причин.

Политики сказали, что дают Петрашко время до следующей пятницы, 10 июля, чтобы заседание рабочей группы состоялось, иначе они зарегистрируют постановление о его увольнении Фото: elevatorist.com

Нардепы от "Слуги народа" Андрей Холодов, Алексей Устенко и Александр Качура 30 июня в четвертый раз пришли к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко из-за неуплаты налогов представителями крупного табачного бизнеса, пишет портал Facenews.

Они заявили, что заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в третий раз перенесла заседание рабочей группы, которая должна разработать механизм обеспечения уплаты налогов табачными компаниями, она не назвала причин и дату, когда заседание состоится. Петрашко в ответ на претензию нардепов отметил, что Панаиотиди готовится к заседанию СНБО, но не ответил на вопрос, почему замминистра не может найти время для решения табачного вопроса.

"По справке, которую нам предоставила налоговая служба, табачные компании платят меньше налогов, чем ларьки с шаурмой, которые стоят возле станций метро. Вы считаете, что это нормально, когда компания с миллиардными оборотами платит несколько сотен тысяч гривен в бюджет? – спросил у Петрашко Качура. – Вопрос заключается в том, что есть ряд табачных компаний, которые не платят никаких налогов в бюджет Украины. И мы не понимаем, почему министр экономики и Антимонопольный комитет ничего не делают с этим вопросом. И нам кажется, что происходит саботаж со стороны Министерства экономики".

Качура заявил, что бездеятельность министерства – это повод открыть уголовное дело, после перепалки министр заявил, что если у пришедших к нему в кабинет нардепов есть факты злоупотребления служебным положением, пусть они подают в суд.

Политики сказали, что дают министру время до следующей пятницы, 10 июля, чтобы заседание рабочей группы состоялось, и пришли к конкретному решению, в противном случае они зарегистрируют в этот же день постановление об увольнении Петрашко с занимаемой должности.

Видео визита Качура опубликовал на своей странице в Facebook.