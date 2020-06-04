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План по акцизному налогу в мае перевыполнен на 1,1 млрд грн благодаря отмене поправки по "марже Холодова" – СМИ

По информации "РБК-Украина", план по акцизному налогу в мае в Украине был перевыполнен на 21,4% в основном благодаря поступлениям от налога на табачные изделия – впервые с тех пор, как была отменена так называемая поправка Холодова – по фамилии народного депутата из фракции "Слуга народа" Андрея Холодова.

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Холодов заявлял, что поправка разрушает монополию крупнейшего украинского дистрибьютора
Холодов заявлял, что поправка разрушает монополию крупнейшего украинского дистрибьютора
Фото: radiosvoboda.org

В мае 2020 года план поступлений в бюджет по акцизному налогу был перевыполнен на 1,1 млрд грн, сообщило 1 июня Министерство финансов со ссылкой на статистику Государственной казначейской службы.

Агентство "РБК-Украина" отмечает, что план перевыполнен на 21,4% в основном из-за роста поступлений налога на табачные изделия.

"Следует отметить, что выполнить план удалось впервые за последние восемь месяцев, – с октября прошлого года, когда была принята поправка №8 к проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" №1049, более известная как "маржа Холодова", – подчеркивают журналисты.

Поправку называют по фамилии народного депутата из фракции "Слуга народа" Андрея Холодова Он заявлял, что эта поправка разрушает монополию крупнейшего украинского дистрибьютора сигарет Tedis, контролирующего 80% рынка и дает возможность равного доступа к дистрибуционным контрактам другим компаниям-оптовикам.

4 октября Верховная Рада приняла законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на товары, которая предусматривает фиксированную маржу для продажи табачных изделий: 7% для опта и 13% для розницы. Закон был подписан президентом 16 апреля 2020 года.

Теги: Министерство финансов, акциз, табачные изделия, Андрей Холодов
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