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Государство может жестче контролировать работу табачного рынка – экономист

Усилить контроль над оборотом табака в Украине можно через налоговую инспекцию, а совместно с Нацполицией государство должно бороться с нелегальным рынком, заявил экономист Алексей Буряченко.

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Проблемы табачной отрасли во многих странах ЕС решаются при помощи монодистрибьюции, отметила представитель Европейской бизнес-ассоциации Кристина Линиченко
Проблемы табачной отрасли во многих странах ЕС решаются при помощи монодистрибьюции, отметила представитель Европейской бизнес-ассоциации Кристина Линиченко
Фото: depositphotos.com

Украине стоит ужесточить контроль за табачным рынком, например, усилить критерии в отношении компаний, которые занимаются реализацией и логистикой табачных изделий, таким образом государство сможет вывести из тени недобросовестных торговцев, что позволит получать налоги в полном объеме. Об этом заявили эксперты в спецпроекте издания "Новое время".

"Государство может жестче контролировать работу табачного рынка через налоговую инспекцию, а совместно с Нацполицией – бороться с нелегальным рынком", – сказал экономист Алексей Буряченко.

Желаемым также является введение системы track&trace, которая позволяет отслеживать путь каждой пачки сигарет от производителя к дистрибьютору, отметила менеджер комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками Европейской бизнес-ассоциации Кристина Линиченко.

"Эта система показала свою эффективность в соседних странах. Кроме того, нужно проверять поставки товаров, которые выпускаются для Duty Free", – добавила она.

Линниченко отметила, что все эти проблемные вопросы во многих странах ЕС решаются при помощи монодистрибьюции.

Теги: налоги, табачные изделия, сигареты, торговля
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