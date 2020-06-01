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В Верховной Раде хотят создать ВСК для расследования фактов уклонения от уплаты налогов и монополии на табачном рынке

Минимум 1 млрд грн мог дополнительно пойти в бюджет государства в случае, если бы табачные производители прозрачно платили налоги на прибыль в Украине, заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

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В Верховной Раде создана рабочая группа, депутаты в течение последних месяцев собирали информацию о том, как платят налоги производители сигарет
В Верховной Раде создана рабочая группа, депутаты в течение последних месяцев собирали информацию о том, как платят налоги производители сигарет
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде может быть создана временная следственная комиссия для расследования фактов уклонения от уплаты налогов производителями сигарет. Об этом в комментарии каналу "112 Украина" заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

"За прошлый год более 3 млрд грн вывели табачные компании из Украины по разным схемам минимизации базы налогообложения, вплоть до благотворительной помощи, в США, Россию, Швейцарию. Для этого используются схемы вывода через роялти, проценты и заказ услуг за границей", – сказал Холодов.

В Верховной Раде создана рабочая группа, депутаты в течение последних месяцев собирали информацию о том, как платят налоги производители сигарет.

"Маржа табачных компаний при производстве и продаже сигарет – 100%, доходы компаний – это миллиарды гривен. Есть несколько схем вывода денег из Украины. Во-первых – через роялти, оплату за использование торговой марки. Владелец торговой марки за границей сам устанавливает, сколько хочет получить за ее использование в Украине", – отметил нардеп.

Второй способ – это заказ дорогих маркетинговых и других исследований за границей, таким образом выведенные из Украины деньги оседают за рубежом и налоги с них платятся там, говорится в сюжете.

"Смысл создания ВСК в том, чтобы у привлечь правоохранительные органы и найти конкретное решение для проблемы уплаты налогов производителями сигарет. Минимум 1 млрд грн мог дополнительно пойти в бюджет государства в случае, если бы табачные производители прозрачно платили налоги на прибыль в Украине", – сказал народный депутат.

90% сигарет в Украине производят четыре крупнейшие компании – Philip Morris (Харьковская табачная фабрика), Imperial Tobacco (Киевская табачная фабрика), British American Tobacco (табачная фабрика в Прилуках) и Japan Tobacco (Кременчугская табачная фабрика), отмечают авторы материала.

В 2019 году курильщики заплатили около 44 млрд грн налогов, которые включены в стоимость сигарет, при этом налогов на прибыль компания Philip Morris в 2019 году заплатила 661 млн, JTI – 266 млн, Briritsh American Tobacco – 634 тыс. грн, а Imperial Tobacco – 0 грн, сказано в сюжете.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года сообщил, что наложил на производителей и дистрибьюторов сигарет штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. По данным АМКУ, Philip Morris, Imperial Tobacco, British American Tobacco и JTI вели согласованную дистрибьюторскую политику, а также продавали оптовые партии сигарет одному оптовику. Это привело к монополизации рынка и нарушению прав других оптовых дистрибьюторских компаний в Украине.

11 декабря 2019 года Кабинет Министров подписал с табачными компаниями меморандум, в котором были закреплены договоренности об оплате налогов, устранении монополии и открытии рынка табака для всех оптовых дистрибьюторов.

Теги: АМКУ, Антимонопольный комитет, табачные изделия, монополия, сигареты, Временная следственная комиссия, Tedis Ukraine, Слуга народа, Андрей Холодов
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