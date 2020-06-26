Глава ГНС Любченко: Мы объявили борьбу с нелегальной продукцией на рынке подакцизных товаров

Государственная налоговая служба запланировала непопулярные меры, но она их проведет, учитывая карантинные предосторожности, сказал глава ГНС Алексей Любченко.

Государственная налоговая служба Украины заявила об активизации мероприятий, связанных с выводом рынка подакцизных товаров из тени, об этом на встрече с руководителями табачных компаний сообщил глава ГНС Алексей Любченко, пишет 25 июня ТСН.

"Мы объявили борьбу с нелегальной продукцией на рынке подакцизных товаров. Проанализировали работу отрасли, обозначили проблемные моменты, обнаружили схемы и сейчас начинаем их разрушать. Это будут непопулярные меры, но мы их проведем, конечно, учитывая карантинные предосторожности", – подчеркнул он.

Среди всех поступлений в госбюджет платежи табачных компаний превышают долю в 10%, сообщили в ГНС. В этом месяце налоговая ожидает выполнения плана.

"За прошлый месяц все плановые показатели были выполнены, за этот месяц – тоже видим, что выполнение плана будет положительным. Поэтому проблем с доведенными показателями у нас нет, рынок в целом работает эффективно. Кроме того, мы договорились на уровне технических специалистов создать рабочие группы, чтобы более детально проработать проблемные вопросы. Все компании положительно откликнулись на это предложение, поэтому диалог прошел успешно", – сказал глава Офиса крупных налогоплательщиков Николай Чмерук.

Он подчеркнул, что борьба с нелегальным рынком невозможна без участия честного бизнеса, так как именно он несет убытки из-за работы черного рынка. По информации ТСН, на встрече с налоговиками табачные компании выразили готовность сотрудничать.