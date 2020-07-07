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Петрашко: Новый руководитель НБУ должен быть не слишком консервативным

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко ожидает, что новый глава Национального банка Украины будет работать над смягчением монетарных условий и над доступом экономики к кредитным ресурсам.

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Петрашко считает, что для роста экономики Украины на 7 8% ВВП необходимо кредитование в 320 400 млрд грн
Петрашко считает, что для роста экономики Украины на 7–8% ВВП необходимо кредитование в 320–400 млрд грн
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Новый глава Национального банка Украины, который возглавит ведомство после увольнения Якова Смолия, должен быть не слишком консервативным. Об этом "Интерфакс-Украина" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"Новый руководитель НБУ должен быть не слишком консервативным. Хотелось бы, чтобы новый глава работал над смягчением монетарных условий, над доступом экономики к кредитным ресурсам", – сказал Петрашко.

Для роста экономики Украины на 7–8% ВВП необходимо кредитование в 320–400 млрд грн ежегодно, в минувшем году этот показатель находился на уровне 100 млрд грн, отметил министр.

"Если НБУ будет следовать политике увеличения кредитного ресурса, мы со стороны правительства создадим условия для усиления положительного эффекта от этого. И переломим то, что еще со времен кризиса 2008 года никто не мог сделать. До этого времени экономика развивалась и росла, а какая была база? Кредитование", – добавил он.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабмина, президента неоднократно звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 [грн/$], потому что такие параметры заложены в бюджет. Все это заставило меня принять решение [об отставке]", – сказал он.

2 июля, на следующий день после того, как Смолий сообщил о подаче заявления, курс гривны на межбанке опустился. Национальный банк был вынужден выходить с валютной интервенцией на рынок впервые с середины апреля.

Теги: Украина, НБУ, ВВП, экономика, правительство, кризис, политика, кредиты, торговля, Игорь Петрашко
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