Шмыгаль: Отставка Смолия была несколько эмоциональной. Не хочется использовать другие слова

Отставка председателя Нацбанка Якова Смолия остановила размещение украинских евробондов, напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, после назначения нового руководителя НБУ правительство вернется к этой операции.

Шмыгаль утверждает, что правительство и президент никогда не оказывали политическое давление на руководство НБУ Фото: depositphotos.com

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий совершил эмоциональный поступок, подав в отставку, но политика регулятора и правительства после изменения фамилии главы останется прежней. Об этом 7 июля во время виртуального круглого стола "Украинские реформы: что далее?", организованного Chatham House, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Трансляция дискуссии велась в аккаунте Кабинета Министров в YouTube.

"По моему мнению, отставка председателя Национального банка Смолия была несколько эмоциональная. Не хочется использовать другие слова. Конечно, она всколыхнула и Украину, и наших международных партнеров. Правление остается на местах, политика Национального банка остается неизменной", – заверил Шмыгаль. Он утверждает, что правительство и президент никогда не оказывали политическое давление на руководство НБУ.