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ПОЛИТИКА

Новый глава Нацбанка Украины должен продолжать политику предшественника – МВФ

Национальный банк Украины под руководством Якова Смолия проводил "взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику", считают в Международном валютном фонде.

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Люнгман: Независимость НБУ хорошо послужила Украине и способствовала быстрому восстановлению и росту экономики
Люнгман: Независимость НБУ хорошо послужила Украине и способствовала быстрому восстановлению и росту экономики
Скриншот: hromadske / YouTube

Международный валютный фонд ожидает, что новый руководитель Национального банка Украины будет продолжать политику своего предшественника Якова Смолия. Об этом в интервью LIGA.net заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Мы считаем, что руководство и персонал НБУ эффективно внедряли взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику, и важно, чтобы эта политика была продолжена и при новом главе", – отметил он.

По словам Люнгмана, взвешенная политика центробанка оказывает "чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие".

"Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост. Однако безответственная политика центрального банка в конце концов приводит к высокой инфляции, нестабильности валютного курса, проблемам в финансовом секторе, низкому уровню экономического роста и высокому уровню безработицы, как мы это наблюдали во время прошлых кризисов в Украине", – заявил постпред МВФ, указывая на важность сохранения независимости НБУ.

Он добавил, что Украина создала "систему обеспечения независимости центрального банка в соответствии с лучшей международной практикой в 2015 году".

"Эта система хорошо послужила Украине и способствовала быстрому восстановлению и росту экономики. Но для того, чтобы эта модель работала, центральный банк должен чувствовать уверенность в том, что он может принимать трудные, но необходимые решения без политически мотивированных последствий, что политический истеблишмент будет защищать независимость центрального банка, когда его действия ставят под сомнение, и независимость центрального банка будут уважать и по букве, и по духу закона", – сказал Люнгман.

По его словам, заявления бывшего руководителя НБУ о политическом давлении "должно волновать всех".

Яков Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что уже провел консультации с представителями государственных и коммерческих банков Украины, а также с правлением НБУ, сформировав три списка кандидатов на пост главы Нацбанка.

Теги: Украина, безработица, инфляция, МВФ, НБУ, экономика, кризис, Нацбанк, Яков Смолий, Йоста Люнгман
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