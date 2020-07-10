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ПОЛИТИКА

В МВФ рассказали, консультируют ли Зеленского по кандидатуре нового главы НБУ

Предыдущий председатель Нацбанка Украины Яков Смолий был уволен 3 июля. Президент Владимир Зеленский говорил, что сейчас ведет консультации по выбору кандидатуры нового руководителя центробанка.

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Люнгман заявил, что МВФ сосредоточен на выработке программы реформ
Люнгман заявил, что МВФ сосредоточен на выработке программы реформ
Фото: hromadske.ua

Международный валютный фонд не участвует в назначении должностных лиц в Украине. Об этом в интервью LIGA.net заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"МВФ не участвует в назначении высших должностных лиц государства. Мы работаем с институтами и сосредотачиваемся на выработке политики и проведении реформ", – сказал Люнгман, отвечая на вопрос, консультируется ли президент Украины Владимир Зеленский с Фондом по вопросу назначения нового председателя Национального банка Украины.

Яков Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.

Зеленский заявлял, что уже провел консультации с представителями государственных и коммерческих банков Украины, а также с правлением НБУ, сформировав три списка кандидатов на пост главы Нацбанка.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, экономика, реформы, Владимир Зеленский, Нацбанк, Яков Смолий, Йоста Люнгман
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