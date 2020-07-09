Гонтарева: СБУ мне рассказывает, что я могу думать, а что – нет

Комментируя интервью экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, в СБУ отметили, что считают недопустимыми заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства. Гонтарева в ответ сказала, что такая реакция спецслужб "хуже путинизма".

Бывший председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает неуместным призыв Службы безопасности Украины воздержаться от комментариев, которые "могут нанести вред национальной безопасности страны". Об этом она сказала "НВ Бизнес".

"В дополнение к политическому давлению на НБУ они уже мне рассказывают, что я могу думать, а что – нет", – возмутилась Гонтарева.

По ее словам, такая реакция СБУ "хуже путинизма".

Гонтарева в интервью британскому изданию Сentral Banking, заявила, что Якова Смолия с должности главы НБУ вытеснили стараниями бизнесмена Игоря Коломойского. Международному валютному фонду нужно прекратить выплату средств Украине в случае, если на место уволившегося не назначат независимого специалиста, говорила она.

СБУ призвала бывших должностных лиц не сеять панические настроения среди населения, расшатывая экономическую стабильность государства.

Смолий, возглавлявший Нацбанк после ухода Гонтаревой, был уволен с должности 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства заверяли в Офисе президента.