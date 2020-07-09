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Виктор Небоженко
Виктор Небоженко

Директор социологической службы "Украинский барометр".


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Зеленский и Смолий – лишь важные персонажи в игре вокруг Нацбанка. В смене руководства и политики НБУ заинтересован кто-то другой

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Кто сильнее – Нацбанк Украины или Офис президента Зеленского?

Бывший глава Нацбанка Украины Смолий не случайно активно политизирует свою отставку – он уже не боится ни Ермака, ни Зеленского. Эта тактика Смолия позволит нейтрализовать наезды прокуратуры или СБУ, криминализацию его деятельности на посту в НБУ. Порошенко блестяще доказал эффективность этой тактики борьбы с Зеленским.

В борьбе с НБУ президент Зеленский опять не успел. Он потерял драгоценное время, оставив на потом перестройку под себя Нацбанка. А время ушло. Он ведь прекрасно знал, что троица Гонтарева – Порошенко – Рожкова являются "кураторами" банковской системы Украины и активно работают как с местными спекулятивными механизмами, так и с западными финансовыми учреждениями (МВФ и т.д.).

Зеленский не сумел справиться с Порошенко, а теперь не может справиться с Нацбанком имени Гонтаревой – Рожковой – Порошенко. Тем более, что "команда НБУ", которая держит оборону, наверняка имеет информацию о финансовых операциях и потоках окружения президента. Поэтому точно так, как президент Зеленский не сумел вовремя "почистить" судебную систему, прокуратуру, силовиков от людей Порошенко, надеясь на их лояльность и профессионализм, точно так же у него не получится "овладеть" НБУ.

Но для чего президент Зеленский именно сейчас "взялся" за НБУ? Как правило, успешному президенту нужен управляемый Нацбанк, либо в случае реализации сильной экономической политики, либо ради надежного премьер-министра, способного с умом в государственных интересах распорядиться лояльностью Нацбанка. Но ни того, ни другого у президента Зеленского пока нет. Значит, пока кто-то другой заинтересован в смене руководства и политики НБУ, а Зеленский и Смолий выступают лишь важными персонажами в этой игре вокруг Нацбанка.

Источник: Виктор Небоженко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Петр Порошенко, Виктор Небоженко, Владимир Зеленский, Нацбанк, Яков Смолий
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