Гонтарева заявила, что МВФ должен остановить выплаты Украине, если НБУ возглавит зависимый человек

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева считает, что с должности главы НБУ Якова Смолия вытеснили стараниями бизнесмена Игоря Коломойского.

Гонтарева заявила, что не удивлена уходом Смолия Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Международный валютный фонд (МВФ) должен решительно отреагировать на увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (НБУ). Такое мнение бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева выразила британскому изданию Central Banking в интервью, опубликованном 6 июля.

Она объяснила, что нужно прекратить выплату средств Украине в случае, если на место Смолия не назначат независимого специалиста.

Экс-глава Нацбанка Украины утверждает, что "вытеснение" Смолия стало возможным благодаря кампании, организованной бизнесменом Игорем Коломойским.

По словам Гонтаревой, политическое давление на экс-главу Смолия было "устойчивое" как со стороны союзников бизнесмена в Верховной Раде (в частности, нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского), так и со стороны членов Кабинета Министров.

Она подчеркнула: не удивлена, что Смолий ушел.

Гонтарева опасается, что новым главой регулятора может стать человек, близкий к Коломойскому.