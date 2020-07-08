Гонтарева заявила, что МВФ должен остановить выплаты Украине, если НБУ возглавит зависимый человек

Международный валютный фонд (МВФ) должен решительно отреагировать на увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (НБУ). Такое мнение бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева выразила британскому изданию Central Banking в интервью, опубликованном 6 июля.
Она объяснила, что нужно прекратить выплату средств Украине в случае, если на место Смолия не назначат независимого специалиста.
Экс-глава Нацбанка Украины утверждает, что "вытеснение" Смолия стало возможным благодаря кампании, организованной бизнесменом Игорем Коломойским.
По словам Гонтаревой, политическое давление на экс-главу Смолия было "устойчивое" как со стороны союзников бизнесмена в Верховной Раде (в частности, нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского), так и со стороны членов Кабинета Министров.
Она подчеркнула: не удивлена, что Смолий ушел.
Гонтарева опасается, что новым главой регулятора может стать человек, близкий к Коломойскому.
Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.
Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.
В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.
В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".
Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.
После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций.
Беспокойство по поводу ухода Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации.