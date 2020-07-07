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ПОЛИТИКА

"Травля и шантаж". Команда НБУ обнародовала заявление с требованием прекратить политическое давление

Сотрудники Нацбанка Украины заявили, что отдельные политики дискредитируют регулятора, чтобы добиться прекращения сотрудничества страны с международными партнерами.

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В Нацбанке опасаются, что может быть разрушено все, чего регулятор добился за последние шесть лет
В Нацбанке опасаются, что может быть разрушено все, чего регулятор добился за последние шесть лет
Фото: depositphotos.com

Политическое давление на центральный банк в правовом, цивилизованном государстве недопустимо. Об этом говорится в заявлении сотрудников Национального банка Украины – от директоров департаментов до менеджеров и специалистов, которое 7 июля опубликовано на странице регулятора в Facebook.

"Время назвать вещи своими именами. Регулярные информационные атаки, публичные оскорбления и обливание грязью, угрозы, заказные митинги под стенами Нацбанка и блокирование домов его сотрудников – это не "призыв к экспертной дискуссии". Это травля и шантаж", – сказано в заявлении.

Команда НБУ утверждает, что и после отставки председателя Якова Смолия продолжит работу. Однако она поддерживает позицию правления о том, что продолжение давления может разрушить все, чего Нацбанк добился за последние шесть лет.

По мнению авторов заявления, за кампанией против НБУ стоят отдельные народные депутаты (их фамилии не называются), которые стараются дискредитировать банк, добиваясь прекращения сотрудничества Украины с международными партнерами.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2617359808478175

17 июня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде признать целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства Национального банка Украины.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу ухода Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации.

Теги: народные депутаты, угрозы, Нацбанк, шантаж, увольнение, Яков Смолий, сотрудничество
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