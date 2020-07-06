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Рожкова прокомментировала отказ совета НБУ продлить полномочия замглавы банка Чурия

Основной причиной отказа назначить Олега Чурия заместителем главы Нацбанка Украины является смена главы регулятора. Такое мнение высказала и.о. руководителя НБУ Екатерина Рожкова.

Рожкова считает Чурия лучшей кандидатурой на пост замглавы НБУ
Рожкова считает Чурия лучшей кандидатурой на пост замглавы НБУ
Фото: National Bank Of Ukraine / Національний банк України / Flickr

Правление Национального банка Украины сожалеет о решении совета НБУ воздержаться от продления полномочий заместителя главы НБУ Олега Чурия на второй срок. Об этом 6 июля сказала агентству "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Нам, команде правления НБУ, жаль, что совет сегодня воздержался от принятия решения о назначении Олега Чурия на второй срок. При этом мы понимаем, что основной причиной этого является смена главы НБУ", – отметила Рожкова.

Она уточнила, что подавать на согласование кандидатуру на должность замглавы НБУ должен новый руководитель регулятора.

"Правление по-прежнему уверено, что Чурий с его опытом работы на рынке и в НБУ, его компетенциями и его экспертизой является лучшим кандидатом на эту должность", – подчеркнула Рожкова.

19 июня тогдашний председатель НБУ Яков Смолий внес представление совету НБУ о кандидатуре Чурия на должность своего заместителя. 30 июня совет отказался вносить в повестку дня своего заседания этот вопрос. Представление было рассмотрено 6 июля, уже после отставки Смолия. Совет отказался продлить полномочия Чурия.

Пятилетний срок пребывания Чурия на должности истекает 10 июля; по закону, он продолжит занимать пост до назначения нового заместителя.

Теги: НБУ, Екатерина Рожкова, Яков Смолий, Олег Чурий, назначение
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