СБУ решила попросить Гонтареву не выражать свое мнение об МВФ. А может, СБУ все-таки займется тем, чем ей положено?

СБУ угрожает Гонтаревой. Что дальше?

СБУ решила сделать заявление и попросить Гонтареву не выражать свое мнение об МВФ и не рекомендовать Фонду вести жесткие переговоры с жуликами. В общем, не понравилось СБУ то, что Гонтарева предложила МВФ досрочно забрать транш в связи с тем, что Украина не выполняет взятые на себя обязательства. И это при том, что МВФ на такое вряд ли пошел бы, говорит такое Гонтарева или не говорит. Даже несмотря на то, что наши партнеры, мягко говоря, приофигели после увольнения Смолия. И понятия не имеют, как теперь говорить с Украиной. Которая кидает и дальше, как маленький ребенок, разбивший вазу, смотрит на тебя открытыми глазками, клипает и говорит, что оно само. Упало. Разбилось. Устала.

Это вообще что такое было? Это у СБУ больше работы нет другой? И это СБУ угрожает? И что теперь, за прогнозы курса валют будут вызывать в СБУ? Прогнозы аналитиков будут согласовывать на Владимирской? И может, потом, если, например, Минфин не получит транш от Всемирного банка, к примеру, СБУ начнет арестовывать их сотрудников.

Хм. Во-первых, а то что? Снова дом сожгут? Или СБУ найдет в этом статью "измена родине"?

А во-вторых, Смолия СБУ ничего не просила? Например, написать заявление об отставке? Может, в этом причина того, что Смолий зашел в кабинет Зеленского главой НБУ, а вышел, написав заявление? Ведь если СБУ вдруг тут проснулась, то, может, она давно в деле?

А в-третьих, высказывания только Гонтаревой так волнуют СБУ? Бывшей главы Нацбанка, которая давно работает в Лондоне. А Дубинский их не волнует? А Медведчук? А Коломойский? Им СБУ ничего не рекомендовала в последнее время?

И может, СБУ все-таки займется тем, чем ей положено? И не будет больше писать письма в "ПриватБанк", требуя от независимого наблюдательного совета не подавать в суд на Коломойского (а то что?).

И не будет угрожать бывшей главе НБУ, которую уважают кредиторы и инвесторы, в очередной раз ставя вопросы о политических преследованиях в Украине, да и уровне адекватности в целом.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора