Экономист Кухар: Призыв Гонтаревой об отмене выплат МВФ – шантаж Украины

Риторика неприятелей, бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и бизнесмена Игоря Коломойского, удивительным образом совпала после отставки нынешнего главы НБУ Якова Смолия. Такое мнение высказал в Facebook главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.
В интервью британскому изданию Central Banking, опубликованном 6 июля, Гонтарева заявила, что Международный валютный фонд должен прекратить выплату средств Украине в рамках программы stand-by в случае, если на пост председателя НБУ не назначат независимого специалиста. Экс-глава Нацбанка Украины утверждает, что "вытеснение" Смолия стало возможным благодаря кампании, организованной Коломойским.
"Имею категорическое мнение, что заявление Гонтаревой – это шантаж страны и нашей финансовой системы! Чем отличаются ее действия от действий Коломойского, требовавшего объявить дефолт? Теперь Гонтарева призывает сам МВФ объявить нам дефолт? И на чьей стороне будут ваши симпатии? Боюсь, что моих нет уже на стороне ни одной из этих групп", – написал Кухар.
По его словам, остается надеяться, что новое руководство Нацбанка не будет связано ни с Гонтаревой, ни с Коломойским.
Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.
Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.
В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.
Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.
После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций.
Комментируя отставку Смолия, в МВФ заявили, что независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена и его преемником.
В мае 2019 года Коломойский посоветовал властям Украины объявить дефолт. По мнению предпринимателя, в этом "нет ничего страшного".