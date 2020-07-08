Экономист Кухар: Призыв Гонтаревой об отмене выплат МВФ – шантаж Украины

Экс-председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что МВФ должен прекратить выплаты Украине в случае, если на место уволенного главы регулятора Якова Смолия не назначат "независимого специалиста". Экономист Михаил Кухар утверждает, что такая позиция ничем не отличается от призыва бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт.

Риторика неприятелей, бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и бизнесмена Игоря Коломойского, удивительным образом совпала после отставки нынешнего главы НБУ Якова Смолия. Такое мнение высказал в Facebook главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

В интервью британскому изданию Central Banking, опубликованном 6 июля, Гонтарева заявила, что Международный валютный фонд должен прекратить выплату средств Украине в рамках программы stand-by в случае, если на пост председателя НБУ не назначат независимого специалиста. Экс-глава Нацбанка Украины утверждает, что "вытеснение" Смолия стало возможным благодаря кампании, организованной Коломойским.

"Имею категорическое мнение, что заявление Гонтаревой – это шантаж страны и нашей финансовой системы! Чем отличаются ее действия от действий Коломойского, требовавшего объявить дефолт? Теперь Гонтарева призывает сам МВФ объявить нам дефолт? И на чьей стороне будут ваши симпатии? Боюсь, что моих нет уже на стороне ни одной из этих групп", – написал Кухар.

По его словам, остается надеяться, что новое руководство Нацбанка не будет связано ни с Гонтаревой, ни с Коломойским.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций.

Комментируя отставку Смолия, в МВФ заявили, что независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена и его преемником.

В мае 2019 года Коломойский посоветовал властям Украины объявить дефолт. По мнению предпринимателя, в этом "нет ничего страшного".