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Директор МВФ считает, что нужно пересмотреть кредитные инструменты для бедных стран

Международный валютный фонд должен пересмотреть кредитные инструменты для стран с низким уровнем дохода.

Такое мнение в ходе онлайн-конференции 8 июля высказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, пишет Reuters. По ее словам, Фонд ведет переговоры со странами-членами с развитой экономикой о предоставлении части специальных прав заимствования (собственной валюты МВФ) странам с низким уровнем дохода, которые пострадали от пандемии и вызванного ей экономического кризиса.

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