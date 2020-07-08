СБУ пришла с обыском в мэрию Одессы – СМИ

Источники журналистов "Думской" в прокуратуре сообщили, что обыски в Одесской мэрии связаны с операциями с коммунальной землей.

Сотрудники СБУ производят выемку документов в мэрии Одессы по поручению прокуратуры Фото: depositphotos.com

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицейскими следователями и работниками прокуратуры проводят следственные действия в департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета на улице Артиллерийской. Об этом 8 июля сообщает "Думская".

Источники в прокуратуре сообщили журналистам, что правоохранители интересуются операциями с коммунальной землей.

Пресс-офицер управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук в комментарии "РБК-Украина" отметила, что правоохранители производят выемку документов по поручению прокуратуры.

"Ранее мы сообщали о злоупотреблениях различных департаментов горсовета. И вот сейчас в рамках этих уголовных производств мы выполняем поручение прокуратуры", – отметила пресс-офицер.

На прошлой неделе детективы Национального антикоррупционного бюро провели ряд обысков в Одессе в рамках расследования схем по завладению имуществом местной общины.