ГБР проводит обыски в Одесском горсовете

Государственное бюро расследований Украины 23 июня проводит обыски в Одесском городском совете.

Как сообщила пресс-служба правоохранительного органа, следственные действия проводятся в деле о злоупотреблении чиновниками мэрии властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

"По предварительной информации, 18 июня 2018 года должностные лица департамента экономического развития Одесского горсовета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн грн", – сказано в сообщении.

За 13 млн грн, заявили в ГБР, победитель тендера "предоставил доступ к ресурсу с учебниками, которые находились в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины".

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