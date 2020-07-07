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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Обыски в домах крымских татар. Украинская полиция начала уголовное производство, представительство президента осудило действия российских силовиков

После обысков в домах крымских татар в разных районах Крыма, которые оккупационные власти провели сегодня утром, Главное управление Национальной полиции в АРК и Севастополе начало уголовное производство по статье "нарушение неприкосновенности жилища".

После обысков российские силовики задержали шестерых крымских татар
После обысков российские силовики задержали шестерых крымских татар
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе начало уголовное производство по факту проведения российскими силовиками обысков в домах крымских татарах на полуострове. Об этом пресс-служба управления сообщила в Facebook 7 июля.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

https://www.facebook.com/arkgunp/videos/975456389563995/

В сообщении прокуратуры АР Крым в Telegram сказано, что представители оккупационных органов с утра провели семь незаконных обысков, после которых вывезли в неизвестном направлении шесть граждан Украины.

"В случае подтверждения информации об их задержании действиям "силовиков" будет предоставлена соответствующая правовая оценка", – отметили в прокуратуре.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило проведение обысков.

"Такие действия являются продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха на полуострове и преследования каждого гражданина с активной гражданской позицией. Среди задержанных – общественные журналисты, наблюдатели в судах по политически мотивированным делам, религиозные наблюдатели", – сказано в опубликованном в Facebook заявлении.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова написала в Facebook, что после сегодняшних задержаний в целом уже 67 крымских татар находятся под стражей по ст. 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

"Всех их пытаются выдать за террористов", – отметила дипломат.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10222538776567203

Массовые обыски в домах крымских татарах в разных районах Крыма начались около 4.00 7 июля. По данным движения "Крымская солидарность", на месте проведения следственных действий были сотрудники центра по противодействию экстремизму (центр "Э"), ФСБ РФ, "Беркута" и ОМОН.

После обысков российские правоохранители задержали Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова и Вадима Бектемирова. Обыск также проходил у Дилявера Меметова, но самого Меметова дома не было. Шестерых задержанных, по информации "Крымской солидарности", доставили в управление ФСБ в Симферополе.

"Крыминформ" со ссылкой на информацию ФСБ РФ сообщил, что задержанным вменяют участие в организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (в РФ она признана террористической; в большинстве стран, в том числе в Украине, ее деятельность разрешена).

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. До этого массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.

Теги: Крым, прокуратура, полиция, ФСБ, крымские татары, Хизб ут-Тахрир, Эмине Джапарова
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