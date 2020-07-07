ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские силовики с 4 утра проводят обыски в домах крымских татар в Крыму, уже задержали шесть человек

Жена одного из задержанных крымских татар Эмиля Зиядинова рассказала, что ему вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

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В обысках принимают участие сотрудники центра "Э", ФСБ РФ, "Беркута" и ОМОН
В обысках принимают участие сотрудники центра "Э", ФСБ РФ, "Беркута" и ОМОН
Фото: Крымская солидарность / Facebook

С утра 7 июля в Крыму российские правоохранители проводят массовые обыски в домах крымских татар, сообщило общественное движение "Крымская солидарность".  

Следственные действия проходят в Бахчисарайском, Красногвардейском и Симферопольском районах.

На месте работают сотрудники центра по противодействию экстремизму (центр "Э"), ФСБ РФ, "Беркута" и ОМОН.

"Крымская солидарность" уточнила в Facebook, что информация о первых обысках поступила около 4.15.

По предварительным данным адвокатов, российские правоохранители уже задержали шестерых человек: Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова и Вадима Бектемирова. Всех задержанных доставляют в управление ФСБ в Симферополе.

Кроме того, обыск проходил у Дилявера Меметова в Алуште, но самого Меметова дома не было. В мае российские пограничники задерживали его на административной границе между Крымом и материковой Украиной. После проверки документов мужчина обнаружил в паспортах вырванные страницы, с полуострова его так и не выпустили. 

Жена Зиядинова рассказала, что ему вменяют ч. 1 ст. 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Ее видеокомментарий опубликован на странице "Крымской солидарности" в Facebook. 

"Уже в конце [обысков] нас с мужем завели в комнату и начали говорить о том, что если вы согласитесь сотрудничать и признаетесь, что являетесь членами этой партии (предположительно речь идет о "Хизб ут-Тахрир". – "ГОРДОН"), то срок будет меньше, вплоть до домашнего ареста, – рассказала женщина. – Муж отказался подписывать". 

По ее словам, силовики изъяли общедоступную литературу, два ноутбука и системный блок.  

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/575272626499166/

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. Последние массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар

Теги: Крым, ФСБ, крымские татары, Хизб ут-Тахрир, обыски, Крымская солидарность
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