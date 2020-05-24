Российские пограничники отпустили задержанного накануне крымского татарина Меметова

Крымского татарина Дилявера Меметова, которого российские пограничники не выпускали из Крыма из-за якобы поврежденных документов, оштрафовали за нарушение режима государственной границы Российской Федерации.

Российские пограничники отпустили задержанного накануне на административной границей между аннексированным Крымом и материковой Украиной крымского татарина Дилявера Меметова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Ему выписали штраф в размере 2000 рублей (748 гривен) за "нарушение режима государственной границы Российской Федерации". А на самом деле, за испорченные самими же полицейскими паспорта, откуда они вырвали страницы", – написал Наумлюк.

Меметов, крымский татарин 1959 года рождения, прописан в Алуште, однако в последнее время работал на материковой части Украины. Днем 23 мая его задержали на КПП "Джанкой" при попытке выехать с полуострова. Он попытался выехать снова.

"Это его вторая попытка за сегодняшний день. Первое задержание было днем, в районе 14.00. По словам Меметова, работники КПП пытались отобрать у него отпечатки пальцев. Затем отвезли в межмуниципальный отдел МВД России "Джанкойский", где он пробыл до начала седьмого вечера. Якобы была какая-то наводка о правонарушении и им нужно было задержать его для выяснения обстоятельств", – сказал адвокат Эмиль Курбединов.

После задержания Меметов обнаружил в паспортах вырванные страницы, добавил адвокат.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.