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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские силовики задержали крымского татарина на админгранице с Крымом – правозащитники

По данным "Крымской солидарности", крымского татарина Дилявера Меметова силовики РФ задержали на КПП в районе Джанкоя и отвезли в российскую полицию.

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Меметов прописан в Алуште
Меметов прописан в Алуште
Фото: Крымская солидарность / Facebook

23 мая российские силовики задержали на контрольно-пропускном пункте "Джанкой" на административной границе с Крымом крымского татарина Дилявера Меметова. Об этом в Facebook проинформировало сообщество правозащитников "Крымская солидарность".

"В 16.00... был задержан пожилой крымский татарин 1959 года рождения Меметов Дилявер Рустемович. Прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. О задержании мужчина успел сообщить родственникам, которые обратились в "Крымскую солидарность" за консультативной помощью. По его словам, работники КПП пытались отобрать у него отпечатки пальцев", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что задержанного отвезли в отдел МВД РФ в Джанкое. Комментировать причины задержания Меметова российские силовики отказались, как и объяснить, как долго его свобода будет ограничена, отметили в "Крымской солидарности".

В 19.00 родственники крымского татарина сообщили, что его отпустили.

"Он повторно направился к границе, чтобы выехать на территорию материковой Украины", – рассказали правозащитники.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1136961443337977

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watchситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, правозащитники, крымские татары, аннексия, МВД РФ, Джанкой, задержание, Крымская солидарность, силовики
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