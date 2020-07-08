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СБУ считает недопустимым заявление Гонтаревой, что МВФ должен остановить выплаты Украине

Служба безопасности Украины заявила, что высказывания бывших должностных лиц могут нанести вред национальной безопасности государства.

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Гонтарева считает, что новым главой НБУ может стать человек, близкий к Коломойскому
Гонтарева считает, что новым главой НБУ может стать человек, близкий к Коломойскому
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Службе безопасности Украины отреагировали на заявление экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой о том, что Международному валютному фонду нужно прекратить выплату средств Украине в случае, если на место уволившегося Якова Смолия не назначат независимого специалиста. Заявление СБУ опубликовано 8 июля в Facebook.

"Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимыми заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности в финансово-экономической сфере, и негативно повлиять на ситуацию в стране", – сказано в сообщении.

СБУ призвала бывших должностных лиц воздержаться от неоднозначных комментариев и позаботиться о национальных интересах Украины вместо того, чтобы "сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2745312679032053

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева считает, что с должности главы НБУ Якова Смолия вытеснили стараниями бизнесмена Игоря Коломойского. Она опасается, что новым главой регулятора может стать человек, близкий к Коломойскому.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций.

Беспокойство по поводу ухода Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации.

Теги: СБУ, Валерия Гонтарева, Нацбанк, Яков Смолий
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