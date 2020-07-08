СБУ считает недопустимым заявление Гонтаревой, что МВФ должен остановить выплаты Украине

Служба безопасности Украины заявила, что высказывания бывших должностных лиц могут нанести вред национальной безопасности государства.

Гонтарева считает, что новым главой НБУ может стать человек, близкий к Коломойскому Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Службе безопасности Украины отреагировали на заявление экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой о том, что Международному валютному фонду нужно прекратить выплату средств Украине в случае, если на место уволившегося Якова Смолия не назначат независимого специалиста. Заявление СБУ опубликовано 8 июля в Facebook.

"Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимыми заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности в финансово-экономической сфере, и негативно повлиять на ситуацию в стране", – сказано в сообщении.

СБУ призвала бывших должностных лиц воздержаться от неоднозначных комментариев и позаботиться о национальных интересах Украины вместо того, чтобы "сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства".

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева считает, что с должности главы НБУ Якова Смолия вытеснили стараниями бизнесмена Игоря Коломойского. Она опасается, что новым главой регулятора может стать человек, близкий к Коломойскому.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.