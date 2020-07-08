Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

Украинские предприятия недополучили "миллионы" из-за валютного курса, который диктовал Нацбанк. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Предприниматели в Украине понимают ситуацию, сложившуюся вокруг отставки председателя Национального банка Якова Смолия, в последнее время политика завышения курса гривны создавала проблемы бизнесу. Об этом, выступая 8 июля в Черновцах, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса, – это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый [Национальный] банк. Да, мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: "Как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна – вы видите, какая у нас? Выйдите на улицу и увидите, что все страдают". Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее", – сказал Зеленский.

Президент также посетовал, что "у Украины не так много друзей", приведя в пример высказывание экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что Международный валютный фонд должен прекратить поддержку Украины, если не будет назначен независимый глава НБУ.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике. В частности, по словам Смолия, министр экономики Игорь Петрашко просил снизить курс гривны к доллару до 29–30 грн/$ и поднять инфляцию до 11%, когда Нацбанк ставил целью инфляцию 5% ± 1 процентный пункт и позволял рынку устанавливать курс 27 грн/$.

В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

Комментируя отставку Смолия, в МВФ заявили, что независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена и его преемником.