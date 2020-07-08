ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

Украинские предприятия недополучили "миллионы" из-за валютного курса, который диктовал Нацбанк. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал отставку Смолия
Зеленский прокомментировал отставку Смолия
Фото: president.gov.ua

Предприниматели в Украине понимают ситуацию, сложившуюся вокруг отставки председателя Национального банка Якова Смолия, в последнее время политика завышения курса гривны создавала проблемы бизнесу. Об этом, выступая 8 июля в Черновцах, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса, – это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый [Национальный] банк. Да, мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: "Как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна – вы видите, какая у нас? Выйдите на улицу и увидите, что все страдают". Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее", – сказал Зеленский.

Президент также посетовал, что "у Украины не так много друзей", приведя в пример высказывание экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что Международный валютный фонд должен прекратить поддержку Украины, если не будет назначен независимый глава НБУ.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике. В частности, по словам Смолия, министр экономики Игорь Петрашко просил снизить курс гривны к доллару до 29–30 грн/$ и поднять инфляцию до 11%, когда Нацбанк ставил целью инфляцию 5% ± 1 процентный пункт и позволял рынку устанавливать курс 27 грн/$.

В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

Комментируя отставку Смолия, в МВФ заявили, что независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена и его преемником.

Теги: инфляция, НБУ, Черновцы, экономика, бюджет, бизнес, Валерия Гонтарева, отставка, Владимир Зеленский, предприниматели, курс гривны, Яков Смолий, рынок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я очень по ней скучаю". 75-летний Дуглас показал могилу матери
"Я очень по ней скучаю". 75-летний Дуглас показал могилу матери
"Дождь лил как из ведра". Джамала показала фотографии, сделанные в день выписки из роддома
"Дождь лил как из ведра". Джамала показала фотографии, сделанные в день выписки из роддома
"Моя девочка". Егорова показала 75-летнюю маму
"Моя девочка". Егорова показала 75-летнюю маму
"Пахнет – это нежно сказано. Воняет нормально!" Витвицкая на море испытала действие "целебных мазюк"
"Пахнет – это нежно сказано. Воняет нормально!" Витвицкая на море испытала действие "целебных мазюк"
"Малышка – копия мамы". Мозговая показала подросшую дочь
"Малышка – копия мамы". Мозговая показала подросшую дочь
Последняя капля. Депп заявил, что Херд изгадила их супружескую постель
Последняя капля. Депп заявил, что Херд изгадила их супружескую постель
Мейхер показала, как проходят съемки фильма "Великі Вуйки"
Мейхер показала, как проходят съемки фильма "Великі Вуйки"
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS