Уманский: Смолий хлопнул дверью и попытался получить статус "принципиального человека"

Заявление об отставке председателя Нацбанка Якова Смолия можно трактовать как способ его защиты от потенциальных уголовных производств, считает экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.

Вопрос отставки Смолия (на фото) был делом времени, считает Уманский Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Постановление о смещении с должности председателя Национального банка Якова Смолия уже было готово для внесения в Верховную Раду, но он решил сыграть на опережение и подал в отставку. Об этом 2 июля написал в Facebook бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

"Вопрос отставки председателя правления НБУ был лишь вопросом времени. Более того, уже было подготовлено для рассмотрения Радой постановление о "недоверии" Смолию. Многомесячные уговоры и убеждения правлением не воспринимались. Причем уговоры не только со стороны президента и правительства, но и... со стороны МВФ", – утверждает экс-министр.

По его сведениям, власти Украины останавливала возможная резкая реакция Международного валютного фонда на уход Смолия.

"После сегодняшнего заявления МВФ по поводу этой отставки получили очередное подтверждение, что президента все время вводили в заблуждение. Для МВФ определяющим является принцип работы регулятора, а не персоналии, которые его возглавляют", – заявил Уманский.

Он констатировал, что Смолий решил действовать первым, подав вечером 1 июля президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

"Почему именно так и именно вчера? Игра на опережение. С одной стороны. С другой – хлопнуть дверью и попытаться получить статус "принципиального человека" как некий элемент защиты от будущих уголовных дел", – полагает автор поста.

Комментируя отставку Смолия, в МВФ заявили, что независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена и его преемником.