Во время карантина мошенники стали прибегать к новому способу воровства денег с платежных карт – НБУ

Самым популярным видом мошенничества, как и раньше, остается социальная инженерия и телефонное мошенничество, сообщает Нацбанк Украины.

По данным НБУ, общее количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилось на треть Фото: depositphotos.com

Во время карантина мошенники стали прибегать к новому способу воровства денег с платежных карт. Об этом 9 июля в Facebook сообщает Национальный банк Украины.

Отмечается, что самым популярным видом мошенничества, как и раньше, остается социальная инженерия и телефонное мошенничество.

При этом весной из-за распространения коронавируса мошенники начали применять новый сценарий – они информируют граждан о якобы начисленной им компенсации от государства и под этим предлогом спрашивают персональную информацию и реквизиты карт.

В то же время в Нацбанке уточнили, что общее количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилось на треть – и составило около 72 тыс. случаев. В 2018 году таких случаев было зафиксировано 105,5 тыс.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.