В Польше собирают подписи за отмену карантина для украинцев, которые прибывают авиарейсами

Возобновление правительством Польши обязательного карантина для граждан Украины от 3 июля имеет признаки дискриминации, сообщается в тексте петиции.

С 3 июля украинцы, которые прибывают авиарейсами в Польшу, должны проходить 14-дневный карантин Фото: EPA

В Польше инициировали сбор подписей под петицией к президенту, главе правительства и министру здравоохранения относительно отмены обязательного 14-дневного карантина для лиц, которые прибывают в Польшу из Украины на самолетах. Сбор подписей происходит с 7 июля на сайте с петициями.

В тексте петиции сообщается, что возобновление правительством Польши обязательного карантина для граждан Украины 3 июля имеет признаки дискриминации по национальному признаку и предлагают отменить положения распоряжения Совета министров Польши от 2 июля, в котором изменили перечень стран, о котором говорится в предыдущем распоряжении правительства от 30 июня.

"Запись [относительно Украины] имеет признаки дискриминации лиц с гражданством и не имеет ничего общего с противодействием эпидемии COVID-19, является положением ксенофобского характера, которое нарушает права человека и противоречит добрососедским отношениям", – говорится в петиции.

Граждане Украины, прибывшие самолетами 1 и 2 июля, могли не проходить карантин. С 3 июля его должны проходить в Польше только граждане Украины и других стран из-за пределов ЕС. В то же время граждане ЕС, в частности Польши, которые прибывают в Польшу из Украины тем же транспортным средством, не обязаны проходить обязательный карантин.

"Призываем изменить положение и отменить необходимый карантин для всех туристов, которые прилетают из Украины", – говорится в документе.

На момент публикации новости петицию подписали около 500 человек.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее. Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации Украина входит в так называемый красный список – многие страны не впускают украинцев или впускают с некоторыми ограничениями. По данным МИД Украины, несмотря на пандемию, гражданам Украины разрешен въезд в 23 страны.