Зеленский представил "Слуге народа" кандидата на пост главы НБУ. Фракция пока не определилась с поддержкой – нардеп

В понедельник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль приняли участие в заседании парламентской фракции "Слуги народа". Как сообщил нардеп Александр Качура, Зеленский представил кандидатов на должности председателя Нацбанка, Антимонопольного комитета и вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В понедельник, 13 июля, состоялось заседание фракции "Слуги народа" в Верховной Раде при участии президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Президент с премьером представили кандидатов на должность главы Национального банка, Антимонопольного комитета и вице-премьера ОПК", – написал он.

По словам Качуры, фракция согласилась поддержать кандидатуры Ольги Пищанской на должность главы АМКУ и Олега Уруского на пост вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"С кандидатурой на должность главы НБУ мы определимся в среду. Есть несколько кандидатов. До конца недели мы должны принять решение", – отметил депутат.

Кто претендует на пост председателя Нацбанка, Качура не уточнил.

Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Кабинет Министров Украины внес в парламент 10 июля. 13 июля стало известно, что проект отозван. По словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, в документе обнаружили неточности, после исправления которых он будет снова внесен в парламент.

Руководители Национального банка Яков Смолий и Антимонопольного комитета Юрий Терентьев были уволены 3 июля. Обязанности глав НБУ и АМКУ исполняют первые замы уволенных председателей – Екатерина Рожкова и Ольга Пищанская соответственно. Президент Зеленский заявлял, что уже провел консультации с представителями государственных и коммерческих банков Украины, а также с правлением НБУ, сформировав три списка кандидатов на пост главы Нацбанка.

Арахамия говорил, что кадровые вопросы Рада может рассмотреть 17 июля.