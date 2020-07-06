У Антимонопольного комитета появился и.о. главы

3 июля Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета. И.о. главы АМКУ стала его заместитель Ольга Пещанская.

Пещанская была назначена на должность первого заместителя председателя АМКУ 2 сентября 2019 года Фото: Ольга Пищанская / Facebook

И.о. председателя Антимонопольного комитета стала первый заместитель председателя Ольга Пещанская. Об этом 6 июля сообщается на сайте ведомства.

Пещанская была назначена на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины 2 сентября 2019 года.

Под давлением президента Украины Владимира Зеленского председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 1 июля написал заявление об отставке, заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, но, по его же информации, 2 июля он написал заявление, отзывающее заявление об отставке.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада уволила Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета.