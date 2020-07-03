Лещенко: Именно под председательством Терентьева Антимонопольный комитет дал разрешение консолидировать активы "Роснефти" в Украине

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці", бывший народный депутат Сергей Лещенко заявил, что глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев помогал связанному с Россией бизнесу нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Глава антимонопольного комитета Юрий Терентьев способствовал нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку развивать его бизнес, связанный с поставками в Украину топлива из России. Об этом заявил в своем Facebook член наблюдательного совета "Укрзалізниці", бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Именно под председательством г-на Терентьева АМКУ дал разрешение структурам Медведчука консолидировать активы "Роснефти" в Украине – сеть заправок, действующих сейчас под брендом "Глуско", и нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападТранс", ставший артерией для завоевания "Роснефтью" и структурами Медведчука удельного веса на рынке дизельного топлива. Также им в 2018 году на историческом заседании в присутствии меня, Андрея Геруса (тогда – главы общественной организации "Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг". – "ГОРДОН") и [журналиста] Юрия Николова было проведено решение об отсутствии у ДТЭК признаков злоупотребления монопольным положением. Это так, просто историческая справка накануне исторических голосований", – заявил Лещенко.

Главой Антимонопольного комитета Терентьева назначили в мае 2015 года.

Терентьев 1 июля написал заявление об отставке, заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, но, по его же информации, в тот же день он свое заявление отозвал.

Профильный комитет Рады 2 июля рекомендовал уволить главу Антимонопольного комитета, члены комитета по вопросам экономического развития предлагали лично заслушать попросившего об отставке главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, но им ответили, что тот не выходит на связь.