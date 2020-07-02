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Терентьев отзывает свое заявления об отставке. Само заявление он написал в Офисе президента под давлением Зеленского – Бутусов

Под давлением президента Украины Владимира Зеленского председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 1 июня написал заявление об отставке, заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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По словам Бутусова, увольнение Терентьева связано со штрафом АМКУ в 6,5 млрд грн против Tedis
По словам Бутусова, увольнение Терентьева связано со штрафом АМКУ в 6,5 млрд грн против Tedis
Фото: Yuriy Terentyev

Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке. Об этом 2 июля в Facebook сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе президента под давлением самого [президента Украины] Владимира Зеленского. Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ. Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "Слуг народа", – отметил он.

Бутусов уверен, что за увольнение Терентьева развернется ожесточенная борьба, а причиной тому – борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал компанию Tedis.

"Увольнение связано со штрафом АМКУ в 6,5 млрд грн против Tedis, Зеленский по сути помогает Tedis выиграть дело. Объективности ради, парламенту все-таки давно следует заслушать отчет главы АМКУ, поскольку критики было немало по другим вопросам. Власть фрагментируется и сыпется из рук Зеленского, который вместо "Слуги народа" превращается, скорее, в "Слугу двух господ", – отмечает журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4240129606027303

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года сообщил, что наложил на производителей и дистрибьюторов сигарет штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия.

В декабре 2016 года Tedis Ukraine был признан монополистом на рынке дистрибуции сигарет и за злоупотребление этим положением оштрафован на 430 млн грн. Компания обжаловала решение в судах, но все постановления были в пользу АМКУ. Постановление Верховного Суда от 19 июня 2018 года является окончательным, вступило в силу и обжалованию не подлежит.

В апреле 2017 года Tedis Ukraine подозревали в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег из Украины. Тогда компания уплатила штраф в размере 300 млн грн. В Генпрокуратуре сообщали, что это крупнейший штраф в истории АМКУ.

Теги: Верховная Рада, Украина, Юрий Бутусов, Антимонопольный комитет, Владимир Зеленский, Юрий Терентьев
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