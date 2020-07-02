Профильный комитет Рады рекомендовал уволить главу Антимонопольного комитета

Члены комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития предлагали лично заслушать попросившего об отставке главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, но им ответили, что тот не выходит на связь.

2 июля комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал народным депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрия Терентьева. Аудиозапись заседания опубликована на сайте комитета.

Заседание профильного комитета было внеочередным и вопрос Терентьева был единственным в повестке дня.

С рекомендацией уволить главу АМКУ согласились девять членов комитета, несколько народных депутатов воздержались. Один из них выступал за вызов Терентьева "на ковер".

"Господин Терентьев уже несколько часов не выходит на связь", – прокомментировало руководство комитета.

Поступившее на рассмотрение комитета Рады заявление Терентьева было об увольнении по собственному желанию.

Под давлением президента Украины Владимира Зеленского Терентьев 1 июля написал заявление об отставке, заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, но, по его же информации, сегодня свое заявление отозвал.

Главой Антимонопольного комитета Терентьева назначили в мае 2015 года.