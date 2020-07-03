Рада уволила главу Антимонопольного комитета Терентьева минимальным количеством голосов

Решение об увольнении Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины поддержало 226 депутатов.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соответствующий проект постановления №3784 поддержало минимально необходимое количество депутатов – 226. "За" проголосовало 183 народных депутата от "Слуги народа", 23 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", четверо внефракционных, а также 10 парламентариев из группы "Довіра" и шесть – из группы "Партия "За майбутнє". Воздержались фракции "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос".

"У кого-то добавилось седых волос", – прокомментировал результаты голосования спикер Дмитрий Разумков.

Терентьева уволили на основании поданного им заявления. На заседании он не присутствовал.

1 июля журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что Терентьев под давлением президента Владимира Зеленского написал заявление об отставке. Якобы причиной стал рекордный штраф в размере 6,5 млрд грн, который АМКУ наложил на компанию Tedis (в 2016 году ее признали монополистом на рынке дистрибуции сигарет).

2 июля Терентьев отозвал свое заявление об отставке, что подтвердил в Facebook, опубликовав соответствующее фото. Но 3 июля он отозвал и второе заявление.

"2 июля, несмотря на наличие отзыва, заявление было рассмотрено на комитете экономической политики и внесено в повестку дня внеочередной сессии на 3 июля. Я не боюсь оценки своей работы народными депутатами и не хочу накручивать эмоциональный фон. Пускай Верховна Рада Украины принимает то решение, которое считает справедливым в отношении меня и нашей общей работы за последние пять лет! Чтобы это было технически возможным заявление от 02 июля отменено", – объяснил он в Facebook перед рассмотрением вопроса о его увольнении в Раде.

Главой Антимонопольного комитета Терентьева назначили в мае 2015 года.