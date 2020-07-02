Увольнение Терентьева – одно из лучших решений президента – бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев переживает уже не первую зону турбулентности, поэтому шансы на прохождение сегодняшней ситуации с минимальными потерями и сохранением кресла – большие, заявила бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Загребельская: Чего только стоил брифинг генерального прокурора и министра внутренних дел, на котором фактически последние обвинили руководство комитета в получении взяток от российских вооруженных баронов Фото: Закон і Бізнес / Facebook

Бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская заявила, что главу АМКУ Юрия Терентьева нужно не увольнять, а сажать. Об этом она написала в своем Facebook 2 июля.

"Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять надо. Если его уволят – это будет одно из лучших решений Зе, – считает Загребельская. – Терентьева однозначно есть за что увольнять. Причин так много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основу, не перечисляя длинный список на нескольких листах. Поэтому антимонопольная сфера Украины от его увольнения только выиграет."

Загребельская отметила, что, по ее мнению, "источником информации был сам глава АМКУ, что уже написал или пообещал президенту написать заявление об увольнении по собственному желанию, и после обратился к журналистам за помощью и оглаской. Чтобы его версия "увольняют, потому что я борюсь со злоупотребляющими монополистами, мешающими стране развиваться, а президент против демонополизации", прозвучала первой".

"Председатель АМКУ переживает уже не первую зону турбулентности, чего только стоил брифинг генерального прокурора и министра внутренних дел, на котором фактически последние обвинили руководство комитета в получении взяток от российских вооруженных баронов. Юрий Терентьев пережил это, поэтому шансы на прохождение сегодняшней зоны с минимальными потерями и сохранением кресла – большие", – резюмировала Загребельская.

Под давлением президента Украины Владимира Зеленского председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 1 июня написал заявление об отставке, заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, но, по его же информации, сегодня свое заявление отозвал.