Рада в пятницу может рассмотреть кадровые вопросы – Арахамия

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, 17 июля Верховная Рада может назначить председателя Антимонопольного комитета Украины и нового вице-премьера.

Арахамия заявил, что кандидата на пост главы НБУ пока нет Фото: Слуга Народу / Facebook

В пятницу, 17 июля, Верховная Рада может рассмотреть кадровые вопросы, заявил журналистам 13 июля после внеочередного заседания парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Трансляцию брифинга вел телеканал "112 Украина".

По его словам, Рада может назначить вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и председателя Антимонопольного комитета Украины.

"Председателя НБУ пока не выбираем, насколько мне известно. Будем выбирать вице-премьера по вопросам промышленности, главу Антимонопольного комитета и, возможно, будем обсуждать вопрос главы НБУ. Но не думаю, что будем выбирать… Олег Уруский – это кандидат на вице-премьера, Ольга Пещанская – кандидат на АМКУ. По НБУ я не знаю фамилий", – рассказал Арахамия.

Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Кабинет Министров Украины внес в парламент 10 июля. 13 июля стало известно, что проект отозван. По словам Арахамии, в документе обнаружили неточности, после исправления которых он будет снова внесен в парламент.

Руководители Национального банка Яков Смолий и Антимонопольного комитета Юрий Терентьев были уволены 3 июля. Обязанности глав НБУ и АМКУ исполняют первые замы уволенных председателей – Екатерина Рожкова и Ольга Пещанская соответственно. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что уже провел консультации с представителями государственных и коммерческих банков Украины, а также с правлением НБУ, сформировав три списка кандидатов на пост главы Нацбанка.