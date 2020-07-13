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Рожкова рассказала, предлагал ли ей Зеленский пост главы Нацбанка

На встрече правления Национального банка Украины с президентом Владимиром Зеленским конкретные фамилии кандидатов на должность председателя НБУ не обсуждались, заявила и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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По мнению Рожковой, Нацбанк должен возглавить профессионал "без политических амбиций и с железными нервами"
По мнению Рожковой, Нацбанк должен возглавить профессионал "без политических амбиций и с железными нервами"
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский не предлагал первому замглавы, и.о. председателя НБУ Екатерине Рожковой возглавить Нацбанк. Об этом Рожкова заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы вместе с другими членами правления Национального банка были на встрече в Офисе президента по поводу назначения нового главы. Конкретные фамилии с нами не обсуждались. Мы говорили скорее о том, что для рынка – и внутреннего, и внешнего – очень важна неизменность политики Национального банка", – сказала она.

Рожкова также выразила надежду, что Зеленский "выберет достойного кандидата" на должность главы НБУ.

"По нашему мнению, во-первых, это должен быть профессионал, который будет согласен со стратегическим видением реформ Национального банка. Во-вторых, это должен быть технократ без политических амбиций. В-третьих, это должен быть человек с железными нервами", – добавила она.

По словам Рожковой, нынешнее правление регулятора будет продолжать работу как минимум до назначения нового руководителя. "Смена руководства не должна подрывать работу самого регулятора. Центральный банк должен продолжать эффективно работать, а для этого правление должно продолжать полноценно функционировать, утверждая необходимые решения. Все-таки мы пять лет работали ради макроэкономической и финансовой стабильности и прекрасно понимаем, что нельзя взять и поставить работу НБУ на паузу – слишком многое от НБУ зависит", – заявила первый замглавы Нацбанка.

Она также надеется, что "новый глава захочет сохранить нашу команду, учитывая, что у нас есть действующие контракты и множество реформ по разным направлениям в процессе реализации".

При этом Рожкова считает, что в нынешнем Нацбанке "нельзя переоценивать роль одного человека, даже если эта глава".

"Нацбанк уже не тот, что был лет шесть назад. Сегодня система коллегиального принятия решений в НБУ настолько прочна, что отдельные персоналии уже не смогут управлять центральным банком в ручном режиме. Это просто невозможно", – уверена Рожкова.

Первый замглавы Нацбанка Рожкова исполняет обязанности председателя НБУ с 3 июля, когда с этой должности был уволен Яков Смолий.

Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Президент Зеленский заявлял, что уже провел консультации с представителями государственных и коммерческих банков Украины, а также с правлением НБУ, сформировав три списка кандидатов на пост главы Нацбанка.

Теги: Украина, НБУ, экономика, Владимир Зеленский, Нацбанк, Екатерина Рожкова, Яков Смолий, назначение
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