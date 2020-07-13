Ущерб от лесного пожара в Луганской области оценивается более чем в 450 млн грн – ОГА

По данным Луганской областной государственной администрации, пожар уничтожил 5 тыс. га леса.

13 июля ГСЧС сообщила о ликвидации лесного пожара в Луганской области Фото: ДСНС України / Facebook

Ущерб от лесного пожара в Луганской области оценивается более чем в 450 млн грн. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Как уточнили в ОГА, ориентировочный размер ущерба включает только потери лесных насаждений.

Отмечается, что пожар уничтожил 5 тыс. га леса.

Кроме этого, огонь повредил 76 домов и 41 домохозяйство. Полностью уничтожены 35 домов в селе Смоляниново. В садоводческом товариществе "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля около села Осколоновка Новоайдарского района. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибло пять человек.

К вечеру 9 июля в ГСЧС заявили, что удалось локализовать возгорание сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области.

10 июля из-за лесных пожаров загорелась городская свалка в Северодонецке.

13 июля ГСЧС сообщила о ликвидации лесного пожара в Луганской области.