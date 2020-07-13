Масштабный пожар в Черновцах сняли с беспилотника. Видео
13 июля в Черновцах горело здание фабрики "Розма", сообщил "Молодий буковинець". Огонь с четвертого этажа перебросился на третий и второй, из окон шел черный дым. К тушению привлекли семь пожарных автомобилей. Локализация пожара заняла три с половиной часа, проинформировали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. О пострадавших не сообщается. YouTube-канал ObzorChe показал, как выглядело место ЧП с высоты птичьего полета.
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