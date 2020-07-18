Уроженка Донбасса: Впечатление от Донецка, что это захолустный город на краю жизни

Уроженка Донбасса Евгения Йепес, проживающая в Испании, рассказала, что в оккупированном Россией Донецке большинство людей чувствуют себя несчастными, но считают отделение от Украины неким достижением.

Йепес: Они все время жалуются на жизнь с ключевым словом "какая жизнь сейчас настала" Фото: depositphotos.com

Всеобщая тенденция, которую заметила уроженка Донецка Евгения Йепес в родном городе, – одичание. Об этом она рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Мое первое впечатление от Донецка – захолустный город на краю жизни, оторвавшийся от мира. Не могу сказать, в чем это выражается. В лицах людей. На практике вы видите грубость и слышите грубость на любой вопрос, выйдя на улицу три-четыре раза в день", – отметила Йепес.

По ее наблюдениям, большинство людей в Донецке сейчас несчастливы.

"Они все время жалуются на жизнь с ключевым словом "какая жизнь сейчас настала". Но при этом большинство людей – это абсурдно, противоречиво – видят свою нынешнюю ситуацию как какой-то шаг вперед – то, что они отсоединились от Украины", – сказала она.

Евгения Йепес постоянно проживает в Испании с 1996 года и имеет постоянный вид на жительство в Испании и Норвегии. Она приехала на несколько дней в родной Донецк, чтобы проверить состояние квартиры, но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина.

3 июня Йепес забрали на допрос из квартиры в центре Донецка. Она сбросила с балкона своей квартиры флаг России, который представители "ДНР" повесили без разрешения. 21 июня супругу испанского гражданина боевики "ДНР" передали украинской стороне.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.