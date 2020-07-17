Обострение на Донбассе и пьяные на дорогах. 17 июля в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станут эскалация ситуации на Донбассе, рост числа ДТП с участием пьяных водителей, ситуация с уличной преступностью в Украине, а также политика нового руководства Национального банка Украины, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.
Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.