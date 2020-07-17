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Обострение на Донбассе и пьяные на дорогах. 17 июля в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы Савика Шустера, которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят ситуацию на Донбассе и рост количества ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выйдет в эфир в 21.00
"Свобода слова Савика Шустера" выйдет в эфир в 21.00
Фото: Шустер LIVE / Facebook

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станут эскалация ситуации на Донбассе, рост числа ДТП с участием пьяных водителей, ситуация с уличной преступностью в Украине, а также политика нового руководства Национального банка Украины, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

  • замминистра внутренних дел Антон Геращенко;
  • нардеп от "Голоса" Александра Устинова;
  • экс-начальник управления уголовной разведки ГУБОП МВД Украины Валерий Кур;
  • юрист Анна Маляр;
  • экс-глава СБУ Игорь Смешко;
  • нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Забродский;
  • нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталья Королевская;
  • замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Валерий Кур, МВД, СБУ, Украина, ДТП, Донбасс, Наталья Королевская, Игорь Смешко, Антон Геращенко, Анна Маляр, Михаил Забродский, Александра Устинова, Свобода слова Савика Шустера, Инна Голованчук
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