Обострение на Донбассе и пьяные на дорогах. 17 июля в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы Савика Шустера, которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят ситуацию на Донбассе и рост количества ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"Свобода слова Савика Шустера" выйдет в эфир в 21.00 Фото: Шустер LIVE / Facebook

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станут эскалация ситуации на Донбассе, рост числа ДТП с участием пьяных водителей, ситуация с уличной преступностью в Украине, а также политика нового руководства Национального банка Украины, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

замминистра внутренних дел Антон Геращенко;

нардеп от "Голоса" Александра Устинова;

экс-начальник управления уголовной разведки ГУБОП МВД Украины Валерий Кур;

юрист Анна Маляр;

экс-глава СБУ Игорь Смешко;

нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Забродский;

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталья Королевская;

замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.