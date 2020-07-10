Российский след в президентских разговорах и украинской энергетике. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
10 июля на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online транслируется программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники обсудят появившуюся информацию о разговоре, который якобы состоялся в 2015 году между тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным, а также влияние России на украинскую энергетику. Среди гостей программы – экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, бывший председатель СБУ Игорь Смешко, замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив, нардепы от "Слуги народа" Андрей Герус, Ирина Верещук, Александр Мариковский и другие.
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